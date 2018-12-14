2018-12-14T08:51:17+03:00
Происшествия

В Симферополе уборщица унесла домой из офиса стулья и тумбочку

Теперь ей грозит до 4 лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работница одного из офисов в Симферополе украла из помещения мебель: три стула и тумбочку. Заявление о пропаже вещей в полицию отнес ее руководитель.

Как сообщили в пресс-службе УВМД России по Симферополю, по подозрению в преступлении задержали 54-летнюю местную жительницу.

- Со слов подозреваемой, она попросила своего знакомого перевезти якобы ее мебель с работы домой. После того, как вещи в машину она погрузила, скрылась с места преступления, - добавили в пресс-службе.

После этого правоохранители провели обыск у женщины в дома, и нашли там ту самую похищенную мебель.

В отношении жительницы крымской столицы возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 4-х лет тюрьмы.

Напомним, в Керчи ОМОНовцы задержали разбойника. Мужчина вместе с подельниками пробрался в частный дом, ограбил и избил хозяина.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов