В Симферополе уборщица унесла домой из офиса стулья и тумбочку

14 Дек. 08:51 2018-12-14T08:51:17+03:00

Теперь ей грозит до 4 лет тюрьмы

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Работница одного из офисов в Симферополе украла из помещения мебель: три стула и тумбочку. Заявление о пропаже вещей в полицию отнес ее руководитель.

Как сообщили в пресс-службе УВМД России по Симферополю, по подозрению в преступлении задержали 54-летнюю местную жительницу.

- Со слов подозреваемой, она попросила своего знакомого перевезти якобы ее мебель с работы домой. После того, как вещи в машину она погрузила, скрылась с места преступления, - добавили в пресс-службе.

После этого правоохранители провели обыск у женщины в дома, и нашли там ту самую похищенную мебель.

В отношении жительницы крымской столицы возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 4-х лет тюрьмы.

Напомним, в Керчи ОМОНовцы задержали разбойника. Мужчина вместе с подельниками пробрался в частный дом, ограбил и избил хозяина.