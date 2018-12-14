В Симферополе уборщица унесла домой из офиса стулья и тумбочку
Работница одного из офисов в Симферополе украла из помещения мебель: три стула и тумбочку. Заявление о пропаже вещей в полицию отнес ее руководитель.
Как сообщили в пресс-службе УВМД России по Симферополю, по подозрению в преступлении задержали 54-летнюю местную жительницу.
- Со слов подозреваемой, она попросила своего знакомого перевезти якобы ее мебель с работы домой. После того, как вещи в машину она погрузила, скрылась с места преступления, - добавили в пресс-службе.
После этого правоохранители провели обыск у женщины в дома, и нашли там ту самую похищенную мебель.
В отношении жительницы крымской столицы возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 4-х лет тюрьмы.
Напомним, в Керчи ОМОНовцы задержали разбойника. Мужчина вместе с подельниками пробрался в частный дом, ограбил и избил хозяина.
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