Наталья Маленко хочет внести коррективы в генплан Симферополя

14 Дек. 19:07 2018-12-14T19:12:36+03:00

Еще она хочет найти для города нового архитектора. Фото: Facebook Наталья Маленко

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Новый глава администрации Наталья Маленко хочет внести корректировки в генеральный план города. Она считает это необходимым.

Также она обратилась с просьбой к главе Крыма Сергея Аксенова о том, чтобы провести инвентаризацию жилого фонда. В первую очередь, это касается общежитий. Еще нужно создать соответствующий реестр.

- Генеральный план, который был принят в 2016 году, был принят без учета фактической застройки, и сегодня людям нельзя ничего оформить. Это одна из серьезнейших проблем, - подчеркнула Маленко.

Кроме того, новый мэр пообещала, что она начнет подбирать кандидатур на должность главного архитектора.

Главное требование - «хотеть развивать город и делать его облик приемлемым для всех».

- Но пока я такой кандидатуры на данную минуту не знаю, - резюмировала Маленко.

Напомним, в пятницу, 14 декабря, новым главой администрации крымской столицы назначили Наталью Маленко.