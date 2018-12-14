2018-12-14T19:12:36+03:00
Общество

Наталья Маленко хочет внести коррективы в генплан Симферополя

Новый мэр планирует провести инвентаризацию жилого фонда
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Еще она хочет найти для города нового архитектора. Фото: Facebook Наталья МаленкоЕще она хочет найти для города нового архитектора. Фото: Facebook Наталья Маленко
Изменить размер текста:

Новый глава администрации Наталья Маленко хочет внести корректировки в генеральный план города. Она считает это необходимым.

Также она обратилась с просьбой к главе Крыма Сергея Аксенова о том, чтобы провести инвентаризацию жилого фонда. В первую очередь, это касается общежитий. Еще нужно создать соответствующий реестр.

- Генеральный план, который был принят в 2016 году, был принят без учета фактической застройки, и сегодня людям нельзя ничего оформить. Это одна из серьезнейших проблем, - подчеркнула Маленко.

Кроме того, новый мэр пообещала, что она начнет подбирать кандидатур на должность главного архитектора.

Главное требование - «хотеть развивать город и делать его облик приемлемым для всех».

- Но пока я такой кандидатуры на данную минуту не знаю, - резюмировала Маленко.

Напомним, в пятницу, 14 декабря, новым главой администрации крымской столицы назначили Наталью Маленко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов