2018-12-18T12:25:14+03:00
Общество

Наталья Маленко официально стала главой администрации Симферополя

Ее избрали депутаты горсовета
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Наталья Маленко/FacebookФото: Наталья Маленко/Facebook
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Новым главой администрации Симферополя стала Наталья Маленко, ранее занимавшая должность первого заместителя главы администрации города. За нее проголосовали 30 из 31 депутата горсовета в ходе 100-й сессии.

- Конкурсная комиссия определилась с выбором кандидатов на должность главы администрации. Теперь свой выбор предстоит сделать и вам. Новому градоначальнику предстоит сложна кропотливая работа, которая в будущем принесет свои плоды, – обратился в самом начале сессии вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

В свою очередь Наталья Маленко попросила поддержать ее кандидатуру, чтобы решить все задачи, поставленные перед администрацией главой республики Сергеем Аксеновым.

Еще во время конкурса на замещение должности чиновница выделила первоочередные задачи:

- Первое - нужно завершить реконструкцию 16 улиц Симферополя общей протяженностью 27 километров. Кроме того стоит задача уборки улично-дорожной сети и вывоза твердых коммунальных отходов. Также необходимо изменение облика города, благоустройство парков и скверов, очистка и благоустройство набережной реки Салгир.

По ее словам, мусорная проблема в Симферополе возникла, поскольку отсутствует техника, неправильно оборудованы контейнерные площадки, нет той периодичности вывоза отходов, которая необходима. Также Маленко подчеркнула, что отсутствует системная работа с населением по заключению договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.

По итогам заседания комиссии на замещение должности главы администрации были выбраны две кандидатуры - Наталья Маленко и Олег Симонов (временно не работающий). Его кандидатуру во время голосования поддержали четыре депутата. За Наталью Маленко отдали 30 голосов.

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