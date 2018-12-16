2018-12-16T18:30:13+03:00
Происшествия

Стало известно, кто профинансирует памятник жертвам трагедии в Керченском колледже

О бюджетных средствах пока речь не идет
Анастасия ЖУКОВА
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Массовое убийство в политехе произошло 17 октябряМассовое убийство в политехе произошло 17 октябряФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи создадут памятник, посвященный жертвам трагедии в политехническом колледже. Помощь в реализации проекта окажет всероссийская общественная организация "Офицеры России".

- "Офицеры России" и российские архитекторы готовы бесплатно создать эскизы мемориального комплекса, - рассказал КП-Крым глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Эскизы мы опубликуем для обсуждения с горожанами. "Офицеры России" также предложили финансовую помощь в создании мемориала.

Место для установки памятника власти выберут совместно с жителями Керчи.

Как сообщалось, общественная организация "Офицеры России" взяла шефство над Керченским политехническим колледжем. Члены организации ранее начали оказывать помощь пострадавшим в трагедии и их родственникам, которые проходили лечение в Москве, а на этой неделе "Офицеры России" приехали в Крым, встретились с руководством республики и побывали в колледже.

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