2018-12-17T12:17:52+03:00
Общество

В Симферополе на два дня ограничат движение по улице Ростовской

Это связано с проведением ремонтных работ
Александра КОРШУНОВА
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На одной из улиц Симферополя ограничат движениеНа одной из улиц Симферополя ограничат движениеФото: Александра КОРШУНОВА
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На одной из улиц Симферополя ограничат движения из-за проведения ремонтных работ. Так, по улице Ростовской нельзя будет проехать с 18.00 17 декабря до 18.00 19 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, там будет проводиться фрезерование проезжей части, устройство основания и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Улица Ростовская в Симферополе. Фото: "Яндекс. Карты"

Улица Ростовская в Симферополе. Фото: "Яндекс. Карты"

В администрации попросили прощения за причиненные неудобства.

Напомним, в Симферополе до 20 декабря должен завершиться капитальный ремонт дорог. Так, почти на 100 процентов готова улица Козлова. На финальной стадии находится ремонт на Севастопольской, проспекте Кирова и Маршала Жукова.

Кстати, глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен ремонтом дорог в крымской столицы. Он оценил его на «троечку».

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