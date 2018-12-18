В Симферопольском районе столкнулись два пассажирских автобуса

18 Дек. 10:24 2018-12-18T10:24:42+03:00

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В понедельник, 17 декабря, на пешеходном переходе в Симферопольском районе произошла авария с участием легкового автомобиля и двух пассажирских автобусов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, машины столкнулись на трассе «Евпатория - Симферополь», в районе села Белоглинка.

Там врезались легковой автомобиль «Fiat Doblo» и два рейсовых автобуса: Симферополь - Евпатория (марка «Эталон») и Симферополь - Саки (марка «КАВЗ»).

- В результате ДТП имеются пострадавшие, - добавили в пресс-службе.

К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования.

Также там работали и сотрудники ГИБДД для выяснения всех причин столкновения.

Напомним, в Крыму "копейка" влетела в дерево. Машину буквально "смяло" от силы удара. К счастью, пострадавших нет.