В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Сейчас в Крыму из 265 городских округов и сельских поселений генеральные планы утверждены примерно в 230. Об этом заявила главный архитектор РК Ирина Соловьева.
- На сегодня около 230 генпланов, я могу ошибаться на один-два. То есть генеральные планы городских округов, сельских поселений утверждены советами депутатов муниципальных образований. Немного с опозданием идет Джанкойский муниципальный район. Там 28 населенных пунктов запрыгивают на ступеньку последнего вагона из-за недоработки проектировщиков, - отметила архитектор.
Соловьева надеется, что до конца года депутаты примут генплан и этих поселений.
Напомним, глава администрации Симферополя Наталья Маленко заявила о том, что намера внести коррективы в генеральный план крымской столицы.