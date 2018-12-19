В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы

19 Дек. 17:27 2018-12-19T17:36:01+03:00

До конца года должны принять все оставшиеся

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Сейчас в Крыму из 265 городских округов и сельских поселений генеральные планы утверждены примерно в 230. Об этом заявила главный архитектор РК Ирина Соловьева.

- На сегодня около 230 генпланов, я могу ошибаться на один-два. То есть генеральные планы городских округов, сельских поселений утверждены советами депутатов муниципальных образований. Немного с опозданием идет Джанкойский муниципальный район. Там 28 населенных пунктов запрыгивают на ступеньку последнего вагона из-за недоработки проектировщиков, - отметила архитектор.

Соловьева надеется, что до конца года депутаты примут генплан и этих поселений.

Напомним, глава администрации Симферополя Наталья Маленко заявила о том, что намера внести коррективы в генеральный план крымской столицы.