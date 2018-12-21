В 2019 году вырастут цены на электроэнергию для Крыма
В Крыму в 2019 году ожидается рост цен на электроэнергию. Ее стоимость планируется поднять в первом и во втором полугодии.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым, тарифы на электрическую энергию с календарной разбивкой уже установлены.
Для расчета стоимость сохранили действующее дифференцированное тарифное меню.
- При этом в связи с повышением НДС (налог на добавленную стоимость - прим.ред.) до 20% тарифы на первое полугодие 2019 года изменятся на 1,7%, а во втором полугодии 2019 года рост средневзвешенных тарифов на электроэнергию ограничен уровнем в 8 %, - добавили в Госкомитете.
На будущий год сохранятся особенности применения тарифов - увеличенный второй блок потребления - от 150 до 800 кВт/ч в месяц.
Напомним, в 2019 году в Крыму поднимут штрафы за использование животных в коммерческих целях.