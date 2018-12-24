В Керченском колледже в 2018 году завершатся аварийно-восстановительные работы
В Керченском политехническом колледже в этом году планируется завершить аварийно-восстановительные работы. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежы Республики Крым Наталья Гончарова.
Она отметила, что уже направлено 9,2 миллиона рублей на эти цели, работы идут полным ходом.
- Полностью заменены оконные блоки, наполовину выполнена откосная работа. Строители уже приступили к входной группе. Поэтому эти работы ведутся и до конца года однозначно будут выполнены, - отметила Гончарова.
Кроме того, в бюджете 2019 года заложено 114 миллионов рублей на ремонт колледжа в Керчи. Уже в январе техзадание должно быть уже подготовлено.
Напомним, правительство Республики Крым выделело на ремонт Керченского политихнического колледжа, где 17 октября прогремел взрыв, 9 миллионов рублей.
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