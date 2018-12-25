В трех крымских городах будут ездить «новогодние троллейбусы»

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-25T10:36:29+03:00

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В крымских городах с 26 декабря и до конца январских праздников будут ездить «новогодние троллейбусы». Они будут курсировать в Симферополе, Алуште и Ялте, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Данные троллейбусы украсят новогодней тематикой и поздравлениями.

Кстати, 27 и 28 декабря в Симферополе он будет следовать по маршруту «площадь Амет-Хана Султана - Центральный рынок» - «Куйбышевский рынок» - «Московское кольцо» - «Железнодорожный вокзал».

- Там пассажиров будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой, вручая детям праздничные подарки и сувениры, - добавили в пресс-службе Минтраса РК.

Напомним, в ночь на 31 декабря откроется автомобильное движение на трассе "Таврида", на участке от Керчи до Симферополя. Там будет действовать ограничение скорости - 60 километров в час.