2018-12-26T11:08:59+03:00
Общество

В новогоднюю ночь симферопольцев поздравят Басков и Лепс

Артисты записали аудиообращения
Александра КОРШУНОВА
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Артисты записали аудиопоздравленияАртисты записали аудиопоздравленияФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В новогоднюю ночь жителей и гостей Симферополя ждут много разных сюрпризов. Так, например, прозвучат аудиопоздравления от российских артистов: Николая Баскова, Григория Лепса и Юлианны Карауловой.

Как сообщила начальник управления культуры Аурика Дрибная, в новогоднюю ночь мероприятия начнутся с 22.00 и продлятся до 3 утра.

- Продолжит концертную программу профессиональный коллектив «Доктор Шлягер». Подобраны песни, которые вне времени, возраста и нравятся всем, - отметила Дрибная.

Кроме того, прозвучат поздравления от официальных лиц - президента России Владимира Путина.

- В полночь под российский гимн будет новогодний фейерверк. Потом поздравления Деда Мороза, конкурсы, новогодняя дискотека, работа диджея, - дополнила начальник.

Кстати, "Комсомольская правда - Крым" подготовила афишу праздничных мерпориятий в крымской столице.

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