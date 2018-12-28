В Керчи поезд столкнулся с грузовиком
В Керчи 27 декабря в 22.00 на улице Таманской произошла авария с участием грузового автомобиля и электропоезда. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по РК, водитель выехал на пути при запрещающем сигнале железнодорожного светофора.
- 49-летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом допустил столкновение с ж/д составом с последующим опрокидыванием, - добавили в пресс-службе.
К счастью, пострадавших в аварии нет.
Напомним, на трассе "Симферополь-Феодосия" произошло ДТП с участием двух легковх автомобилей. В результате аварии двое людей пострадали, их передали сотрудникам "скорой помощи".
Также сотрудники чрезвычайного ведомства "произвели необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности".
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