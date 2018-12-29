Автодорога «Симферополь - Ялта» станет федеральной трассой

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-29T12:27:15+03:00

За ее ремонт будут отвечать федеральные службы Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Крымская автодорога «Ялта - Симферополь» станет трассой федерального значения. Этот вопрос будет обсуждаться с Минтрансом РФ.

Как рассказал глава РК Сергей Аксенов, в республике уже есть одна федеральная трасса - «Таврида».

- Дорога на Ялту будет также федеральной. Предварительно этот вопрос был обсужден с Министерством транспорта РФ, так что именно федеральные службы будут отвечать за ремонт и поддержание дороги в нормативном состоянии, - отметил Аксенов.

Он отметил, что на дороге будет только один генподрядчик, что очень важно. Ведь он сможет обеспечивать качество дорог.

Также Аксенов напомнил и реконструкции автомобильной дороги «Симферополь - Евпатория - Мирный». На эти цели выделено 32 миллиарда рублей.