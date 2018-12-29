Автодорога «Симферополь - Ялта» станет федеральной трассой
Крымская автодорога «Ялта - Симферополь» станет трассой федерального значения. Этот вопрос будет обсуждаться с Минтрансом РФ.
Как рассказал глава РК Сергей Аксенов, в республике уже есть одна федеральная трасса - «Таврида».
- Дорога на Ялту будет также федеральной. Предварительно этот вопрос был обсужден с Министерством транспорта РФ, так что именно федеральные службы будут отвечать за ремонт и поддержание дороги в нормативном состоянии, - отметил Аксенов.
Он отметил, что на дороге будет только один генподрядчик, что очень важно. Ведь он сможет обеспечивать качество дорог.
Также Аксенов напомнил и реконструкции автомобильной дороги «Симферополь - Евпатория - Мирный». На эти цели выделено 32 миллиарда рублей.