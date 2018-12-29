2018-12-29T11:12:11+03:00
Общество

Полный вперед: В Крыму открыли движение по трассе «Таврида» от Симферополя до Белогорска

Предельная скорость на участке – 60 км/ч
Александра КОРШУНОВА
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Федеральная трасса "Таврида" в КрымуФедеральная трасса "Таврида" в КрымуФото: Александра КОРШУНОВА
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В субботу, 29 декабря, в Крыму открыли движение по четвертому этапу федеральной трассы «Таврида». В торжественном мероприятии принял участие глава республики Сергей Аксенов.

- По этому участку уже могут ехать все транспортные средства, которым разрешено движение по федеральным трассам, - сообщили в пресс-службе Минтраса РК.

Но уже завтра, 30 декабря, откроют для движения 2 и 3-й этапы трассы, которые соединят Белогорск с Феодосией.

А под Новый год крымчан ждет еще один подарок: в 15.00 для движения будет открыт и 1-й этап «Тавриды»: от Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту в Керчи.

Получается, что именно в этот день откроют участок федеральной дороги протяженностью 190 километров – от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении.

Предельная скорость, которая там разрешена - 60 км/ч.

СПРАВКА "КП"

Федеральная трасса "Таврида" - автомобильная дорога в четырехполосном исполнении, котораят строится на территории Крыма (Керчь - Симферополь - Севастополь). Протяженность автодороги составляет больше 250 километров. В сутки по ней смогут проезжать 21-39 тысячи машин. Движение по всей трассе в четыре полосы от Керчи доСевастополя откроется в декабре 2020 года.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 этап (70,8 км) км 0+000 – км 76+000 (начало участка по новому направлению в районе поселка Приморский).

2 этап (50 км) км 76+000 (начало участка по новому направлению в районе поселка Приморский) – км 126+000 (выход на автодорогу Белогорск – Льговское в районе села Льговское).

3 этап (35,6 км) км 126+000 (выход на автодорогу Белогорск – Льговское) – 161+000 (выход на автодорогу Симферополь – Феодосия в районе Белогорска).

4 этап (27,5 км) км 161+000 (выход на автодорогу Симферополь – Феодосия в районе Белогорска) – 190+000.

5 этап (24,7 км) км 190+000 – км 224+000 (выход на автодорогу Симферополь – Бахчисарай – Севастополь в районе села Левадки).

6 этап (29,5 км) км 224+000 (выход на автодорогу Симферополь – Бахчисарай – Севастополь в районе села Левадки) + км 253+500 (граница Бахчисарайского района).

7 этап (13,25 км) - пролегает по территории города федерального значения Севастополя.

8 этап (6,2 км) - пройдет по существующей автодороге Р-27 "Севастополь - Инкерман".

Кстати, трасса "Таврида" поможет разгрузить полуостров от пробок, ее пропускная способность поможет принять все машины с материковой России. То есть, это около 40 тысяч машин в сутки.

Напомним, в Крыму при строительстве трассы "Таврида" нашли уникальную пещеру с мамонтами. Она оказалась самой длинной в предгорном Крыму - 1015 метров.

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