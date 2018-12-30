2018-12-30T10:21:45+03:00
Общество

Крымчан хотели накормить 5,5 тоннами некачественной рыбы

Злоумышленник, зная, что продукция может нанести вред здоровью, тем не менее, хотел ее продать
Лера ВОЛЬНАЯ
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Все 5,5 тонн рыбной продукции изъялиВсе 5,5 тонн рыбной продукции изъяли
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Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, на одном из рынков в крымской столице злоумышленник планировал продать некачественную рыбу.

В общей сложности крымчанин хотел заработать на 2,5 тонн недоброкачественной продукции.

Сообщается, что маркировки на рыбе не было. Отсутствовала также сопроводительная документация.

- Рыба была обнаружена в рефрижераторе грузовика Volvo во время совместного рейда сотрудников Управления со специалистами Госкомитета ветеринарии Республики, - говорят в пресс-службе.

Выяснилось, что 37-летний гражданин планировал передать всю рыбу частному предпринимателю, который, в свою очередь, хотел ее продавать на рынке. Проверив склад этого предпринимателя, специалисты обнаружили еще 3 тонны некачественной рыбы.

Все 5,5 тонн рыбной продукции изъяли, а на предпринимателей составили административные протоколы.

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