Крымчан хотели накормить 5,5 тоннами некачественной рыбы
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, на одном из рынков в крымской столице злоумышленник планировал продать некачественную рыбу.
В общей сложности крымчанин хотел заработать на 2,5 тонн недоброкачественной продукции.
Сообщается, что маркировки на рыбе не было. Отсутствовала также сопроводительная документация.
- Рыба была обнаружена в рефрижераторе грузовика Volvo во время совместного рейда сотрудников Управления со специалистами Госкомитета ветеринарии Республики, - говорят в пресс-службе.
Выяснилось, что 37-летний гражданин планировал передать всю рыбу частному предпринимателю, который, в свою очередь, хотел ее продавать на рынке. Проверив склад этого предпринимателя, специалисты обнаружили еще 3 тонны некачественной рыбы.
Все 5,5 тонн рыбной продукции изъяли, а на предпринимателей составили административные протоколы.
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