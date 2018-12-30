Автопарк скорой помощи в Севастополе пополнился 18 новыми машинами

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-30T13:25:10+03:00

На линию новые машины выйдут уже в январе

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В рамках федеральной программы от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в Севастополь доставили 18 машин скорой помощи. На сайте правительства Севастополя говорится, что теперь автомобильный парк Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в городе практически укомплектован.

- Появление нового автотранспорта позволит полноценно оказывать скорую медицинскую помощь жителям города. Эта поставка фактически позволит завершить модернизацию автомобильного парка скорой медицинской помощи. Вся техника новая, отечественного производства, укомплектована улучшенным составом медицинского оборудования, - прокомментировал вице-губернатор Илья Пономарев.

На линию новые машины выйдут уже в январе. Известно, что в данный момент автопарк скорой располагает 49 машинами. Среди них есть и такой транспорт, который способен преодолеть бездорожье в сельской местности.

Ежедневно в Севастополе на вызовы выходят 28-29 бригад в составе 450 человек. В планах увеличить количество бригад до 35.