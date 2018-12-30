В Керчи после реконструкции открылся Комсомольский парк

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-30T16:53:36+03:00

Для местных жителей это стало долгожданным подарком к Новому году

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Городские власти Керчи преподнесли местным жителям настоящий подарок к Новому году, открыв после реконструкции главный парк города – Комсомольский.

По словам главы горадминистрации Сергея Бороздина, сделано немало, но предстоит еще больше. Несмотря на открытие, работы по благоустройству парка продолжатся в следующем году.

- Новые дорожки, скамейки и декоративные конструкции — своим новым обликом один из старейших парков Керчи обязан проекту «Формирование комфортной городской среды», который уже второй год успешно реализуется в нашем городе, прокомментировал чиновник на своей странице в Facebook.

Помимо этого, парк освещается фонарями, которых более сотни. Так что ночью там светло, как днем. Для безопасности в парке ведется видеонаблюдение. Установлена также новая детская площадка.

В общей сложности было вложено порядка 68 млн рублей.