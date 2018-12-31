2018-12-31T12:40:54+03:00
Происшествия

В Севастополе задержали подозреваемого в ограблении ребенка

Мужчине за похищение смартофона грозит до 7 лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемому светит приличный тюремный срок.Подозреваемому светит приличный тюремный срок.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В дежурную часть полиции Ленинского района Севастополя пришла 41-летняя горожанка, сообщившая, что у ее несовершеннолетнего сына незнакомец забрал мобильный телефон.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Им оказался 23-летний житель города, неоднократно судимый за грабёж.

ЧП случилось на улице в вечернее время. Злоумышленник увидел играющего в мобильные игры на телефоне. Он подошел выхватил смартфон из его рук вместе с телефоном.

Сотрудники полиции забрали сотовый и отдали законному владельцу.

На злоумышленника завели уголовное дело за грабеж. По статье по ч.2 ст.161 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Осенью в Севастополе и вовсе ребенка ограбили среди белого дня, прямо возле одной из городских школ. К 8-летнему мальчику подошел незнакомый мужчина и вытащил у него из кармана мобильный телефон. Обидчика ребенка удалось задержать.

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