В Севастополе задержали подозреваемого в ограблении ребенка
В дежурную часть полиции Ленинского района Севастополя пришла 41-летняя горожанка, сообщившая, что у ее несовершеннолетнего сына незнакомец забрал мобильный телефон.
- Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Им оказался 23-летний житель города, неоднократно судимый за грабёж.
ЧП случилось на улице в вечернее время. Злоумышленник увидел играющего в мобильные игры на телефоне. Он подошел выхватил смартфон из его рук вместе с телефоном.
Сотрудники полиции забрали сотовый и отдали законному владельцу.
На злоумышленника завели уголовное дело за грабеж. По статье по ч.2 ст.161 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Осенью в Севастополе и вовсе ребенка ограбили среди белого дня, прямо возле одной из городских школ. К 8-летнему мальчику подошел незнакомый мужчина и вытащил у него из кармана мобильный телефон. Обидчика ребенка удалось задержать.