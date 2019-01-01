Погода в Крыму на 1 января: туман, гололед и тепло до +6
1 января - весьма будничный день, если брать во внимание погоду. Синоптики объясняют, что в начале праздничной недели на полуострове, по-прежнему, будет ощущаться дыхание Атлантики. Пройдут небольшие осадки, в виде дождя, мокрого снега; в горах снег, сохранятся гололедно-изморозевые отложения, гололедица. В отдельных районах сохранятся туманы с видимостью 100-500 метров, что затруднит движение транспорта.
- В Симферополе облачно. Без осадков. Утром местами туман, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +2…+4°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.
На Южном берегу Крыма ночью небольшой дождь со снегом, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.
В Керчи переменная облачность, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабый гололед. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°.