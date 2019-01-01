Ялтинцы на Новый год ходят в лес за грибами

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:43:41+03:00

На ЮБК зимой в лесу растут грибочки. Фото: Katya Myr/ Подслушано Ялта

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Грибы и фигурка Снеговика - такой снимок появился в соцсетях.

- 31 декабря лес дарит грибочки. Всех с наступающим! - так подписала снимок

Katya Myr.

Пользователи социальных сетей довольно живо отреагировали на скромную публикацию.

- Мы тоже с кортошечкой грибов нажарили! В том году так же было!В огороде цветет нарцис! С Новым годом!

- Во люди дают! 31-го за грибами ходить!

- Мыши (название грибов. - От авт.) не сдаются! Традиция такая , за грибами 31 ходить, кто то в баню, а кто то за подснежниками...С праздником, вас ялтинцы!!!

- Первого января - больница. клизма, капельница.

- Мыши повылазили из-под снега. Стойкие и смелые!

- А потом скажут морепрродуктами отравилась...

- И как теперь спать, зная ,что грЫбы не сдаются?

И заключительно-умиротворяющее: -У нас сказочная Ялта! С 2019-ым годом! Пусть все будет хорошо, красиво и замечательно! Радости и счастья - всем и каждому!