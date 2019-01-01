Ялтинцы на Новый год ходят в лес за грибами
Грибы и фигурка Снеговика - такой снимок появился в соцсетях.
- 31 декабря лес дарит грибочки. Всех с наступающим! - так подписала снимок
Katya Myr.
Пользователи социальных сетей довольно живо отреагировали на скромную публикацию.
- Мы тоже с кортошечкой грибов нажарили! В том году так же было!В огороде цветет нарцис! С Новым годом!
- Во люди дают! 31-го за грибами ходить!
- Мыши (название грибов. - От авт.) не сдаются! Традиция такая , за грибами 31 ходить, кто то в баню, а кто то за подснежниками...С праздником, вас ялтинцы!!!
- Первого января - больница. клизма, капельница.
- Мыши повылазили из-под снега. Стойкие и смелые!
- А потом скажут морепрродуктами отравилась...
- И как теперь спать, зная ,что грЫбы не сдаются?
И заключительно-умиротворяющее: -У нас сказочная Ялта! С 2019-ым годом! Пусть все будет хорошо, красиво и замечательно! Радости и счастья - всем и каждому!