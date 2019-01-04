В Крыму к работе готовы более ста пунктов обогрева
В главном управлении МЧС Крыма отчитались о готовности спасателей к оказанию помощи при непогоде в зимнее время.
Напомним, синоптики предупредили о надвигающихся дождях, сильном ветре 4 января, гололедице и морозах.
Глава министерства Сергей Шахов сообщил, что спасатели находятся в полной готовности к действиям по предназначению.
- Вся специализированная техника готова к реагированию на чрезвычайные происшествия, связанные с ухудшением погодных условий на полуострове, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Крыма.
На дежурстве находятся 2238 человек и 746 единиц техники. Помимо этого,
в регионах полуострова к работе готовы 132 пункта обогрева.
При необходимости размещения людей на заснеженных и аварийно-опасных участках трасс будет развернут пневмомодуль.
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