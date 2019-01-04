2019-01-04T10:15:01+03:00
Общество

В Крыму к работе готовы более ста пунктов обогрева

В МЧС сообщили о готовности спасателей к оказанию помощи при непогоде
Лера ВОЛЬНАЯ
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В ближайшие дни в Крыму ожидается гололедица, морозы и сильный ветерВ ближайшие дни в Крыму ожидается гололедица, морозы и сильный ветерФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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В главном управлении МЧС Крыма отчитались о готовности спасателей к оказанию помощи при непогоде в зимнее время.

Напомним, синоптики предупредили о надвигающихся дождях, сильном ветре 4 января, гололедице и морозах.

Глава министерства Сергей Шахов сообщил, что спасатели находятся в полной готовности к действиям по предназначению.

- Вся специализированная техника готова к реагированию на чрезвычайные происшествия, связанные с ухудшением погодных условий на полуострове, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Крыма.

На дежурстве находятся 2238 человек и 746 единиц техники. Помимо этого,

в регионах полуострова к работе готовы 132 пункта обогрева.

При необходимости размещения людей на заснеженных и аварийно-опасных участках трасс будет развернут пневмомодуль.

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