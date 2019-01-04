2019-01-04T12:25:59+03:00
Происшествия

Непогода оставила 10 тысяч человек в Крыму без электричества

В данный момент происходят аварийно-восстановительные работы
Лера ВОЛЬНАЯ
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Как сообщили в Министерстве энергетики России, 27 населенных пунктов в Крыму непогода оставила без электричества.

Массовые аварийные отключения произошли 4 января в связи с ухудшением погодных условий. Порядка 10 тысяч человек в четырех районах полуострова в данный момент испытывают проблемы из-за отсутствия электричества.

В ведомстве сообщили, что мощность отключенных потребителей составила 5 мегаватт.

Ранее синоптики предупреждали о возможном ухудшении погоды в Крыму. Говоря о гололедице, сильных дождях, переходящих в снег и ветре, порывы которого могут достигать до 25 метров в секунду.

К аварийно-восстановительным работам в данный момент привлечены около 80-ти человек и 34 единицы специальной техники.

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