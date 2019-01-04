2019-01-04T15:43:06+03:00
Недвижимость

Крым вошел в ТОП-5 самых дорогих «однушек» в России

Регионы полуострова находятся на втором месте в рейтинге
Лера ВОЛЬНАЯ
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Аналитики из «ЦИАН» проанализировали рынок недвижимости и составили рейтинг городов в России, где самые дорогостоящие однокомнатные квартиры.

Говоря о Южном Федеральном округе, первое место занял Краснодарский край. А именно – Сочи, где максимальная цена «однушки» составила 37 миллионов рублей.

Крым, по данным аналитиков, находится на втором месте в рейтинге. Чтобы стать владельцем квадратных метров на полуострове, максимально придется выложить 26,71 млн рублей.

В Ростовской области однокомнатная квартира может стоить 13 миллионов рублей, что определило регион на третье место.

Севастополь находится в ТОП-5 на четвертой позиции. 12,7 миллионов рублей стоит 1-комнатная квартира по максимальной стоимости в городе федерального значения.

Замыкает список Волгоградская область. Там цена «однушки» достигает 7,8 млн рублей.

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