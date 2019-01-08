2019-01-08T09:15:27+03:00
Общество

В Крыму восстановили электричество после непогоды

Обесточенными оказались 17 населенных пунктов
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Работы ведутся в круглосуточном режимеРаботы ведутся в круглосуточном режимеФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

Специалисты «Крымэнерго» восстановили работу электросетей, которые повредила непогода. Все нарушения устранены, сообщил вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

- По состоянию на 7 часов вечера 7 января, обесточенных населенных пунктов нет. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 75 специалистов в составе 29 бригад и 29 единиц спецтехники, - добавил Михайличенко.

Сейчас продолжается устранение нарушений по точечным заявкам жителей. Работы осуществляются в круглосуточном режиме.

- Доступ к местам работ был затруднен толстым слоем снежного покрова, - отметили в "Крымэнерго".

Напомним, 7 января без света оставались 17 населенных пунктов Крыма. Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь.

ВАЖНО

Об отключениях света сообщайте на «горячую линию» «Крымэнерго» по телефонам:

- 8 800 50 60 007 - с мобильного

- 0 800 50 60 007 - со стационарного

+7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
В Симферополе маршрутка врезалась в столб
В Крыму полицейские спасли упавшего в обморок водителя
Погода в Крыму на 8 января: снег, гололедица и тепло до +4
В Крыму пострадали 5 человек, решивших покататься на санках в горах
На границе с Крымом задержали украинца с купленной миграционной картой
В Севастополе улицы противогололедными смесями обрабатывали 14 спецмашин
В Крыму до 8 января сохранится опасность схода лавин
В Севастополе на Рождество ограничат движение транспорта
Погода в Крыму на 7 января: днем до -4, снег, гололедица
В Крыму провели военные учения с комплектом «Бал»
Крымские спасатели помогли заблудившимся в горах туристам
В Симферополе тысячи человек остались без воды
В Крыму штормовое предупреждение: сильный снег и порывистый ветер
В Крыму за девять месяцев прошлого года увеличилось производство свинины, мяса птицы и творога
В крымские села, обесточенные непогодой, вернули свет
В Симферопольском районе тушили пожар в нежилом доме
В Крыму за новогодние праздники отдохнули почти 70 тысяч туристов
В Крыму снова могут сойти снежные лавины
Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин в Крыму
На Рождество в центре Севастополя ограничат движение транспорта
Крым вошел в ТОП-5 самых дорогих «однушек» в России