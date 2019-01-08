В Крыму восстановили электричество после непогоды

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:15:27+03:00

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Специалисты «Крымэнерго» восстановили работу электросетей, которые повредила непогода. Все нарушения устранены, сообщил вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

- По состоянию на 7 часов вечера 7 января, обесточенных населенных пунктов нет. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 75 специалистов в составе 29 бригад и 29 единиц спецтехники, - добавил Михайличенко.

Сейчас продолжается устранение нарушений по точечным заявкам жителей. Работы осуществляются в круглосуточном режиме.

- Доступ к местам работ был затруднен толстым слоем снежного покрова, - отметили в "Крымэнерго".

Напомним, 7 января без света оставались 17 населенных пунктов Крыма. Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь.

ВАЖНО

Об отключениях света сообщайте на «горячую линию» «Крымэнерго» по телефонам:

- 8 800 50 60 007 - с мобильного

- 0 800 50 60 007 - со стационарного

+7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).