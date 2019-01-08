2019-01-08T12:46:57+03:00
Общество

Снежный апокалипсис: В Керчи из-за непогоды начали падать деревья

А часть города осталась без света
Александра КОРШУНОВА
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Коммунальщики борются с последствиями непогоды. Фото: Facebook Сергея БороздинаКоммунальщики борются с последствиями непогоды. Фото: Facebook Сергея Бороздина
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В Керчи непогода разбушевалась не на шутку: на нескольких улицах упали деревья, перегородив проезжую часть.

Так, в микрорайоне Аршинцево, на улице Орджоникидзе дерево упало прямо посередине дороги, недалеко от остановки "Дружба", передает "Керчь. ФМ".

Пользователи в соцсетях также написали, что в некоторых домах нет света.

В свою очередь глава города Сергей Бороздин отметил, что помимо уборки снега ведется обрезка и уборка поваленных деревьев

- Спасибо керчанам за оперативное информирование о последствиях стихии, а также "бойцам невидимого фронта" - нашим коммунальщикам, - отметил Бороздин.

Напомним, 7 января непогода оставила без света 17 населенных пунктов Крыма. Нарушения удалось устранить только к вечеру в Рождество. Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь.

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