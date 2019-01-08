Снежный апокалипсис: В Керчи из-за непогоды начали падать деревья
В Керчи непогода разбушевалась не на шутку: на нескольких улицах упали деревья, перегородив проезжую часть.
Так, в микрорайоне Аршинцево, на улице Орджоникидзе дерево упало прямо посередине дороги, недалеко от остановки "Дружба", передает "Керчь. ФМ".
Пользователи в соцсетях также написали, что в некоторых домах нет света.
В свою очередь глава города Сергей Бороздин отметил, что помимо уборки снега ведется обрезка и уборка поваленных деревьев
- Спасибо керчанам за оперативное информирование о последствиях стихии, а также "бойцам невидимого фронта" - нашим коммунальщикам, - отметил Бороздин.
Напомним, 7 января непогода оставила без света 17 населенных пунктов Крыма. Нарушения удалось устранить только к вечеру в Рождество. Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь.