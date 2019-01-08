2019-01-08T13:21:54+03:00
Общество

С севастопольского мыса Фиолент сорвался мужчина

Он погиб
Александра КОРШУНОВА
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Парень ушел из дома 29 декабря 2018 года. Фото: пресс-служба "Центра гражданской защиты Севастополя"Парень ушел из дома 29 декабря 2018 года. Фото: пресс-служба "Центра гражданской защиты Севастополя"
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В Севастополе три дня искали 27-летнего мужчину, который ушел из дома и не вернулся.

Как рассказали в пресс-службе «Центра гражданской защиты Севастополя», его в последний раз видели 29 декабря 2018 года.

Спасатели с помощью квадрокоптера провели поисковые работы на скале в районе мыса Фиолент. Там и обнаружили вещи пропавшего парня.

- Дальнейшие поиски проводились в море. В результате трехдневной работы мужчину удалось найти на глубине 6 метров, - добавили в пресс-службе.

К сожалению, молодой человек погиб.

Напомним, в Крыму полицейские спасли упавшего в обморок водителя автомобиля. Участковые подбежали к машине, вынесли на руках пострадавшую, оказали первую помощь и отвезли в бахчисарайскую горбольницу. Женщина назвала из своими "ангелпами-хранителями".

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