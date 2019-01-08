2019-01-08T09:29:25+03:00
Происшествия

В Крыму полицейские спасли упавшего в обморок водителя

ДТП случилось в Бахчисарайском районе
Галина КОВАЛЕНКО
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В Бахчисарайском районе Крыма полицейские вызволили из беды 59-летнюю автоледи: в окрестностях села Маловидное иномарка слетела в кювет, водитель сильно ударилась головой и потеряла сознание.

- Мимо проезжали на личном автомобиле двое сотрудников полиции, которые находились вне службы и направлялись в гости в один из близлежащих поселков, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Участковые подбежали к машине, вынесли на руках пострадавшую, оказали первую помощь и отвезли в бахчисарайскую горбольницу.

Полицейские также вытащили съехавшую с трассы машину.

- Эти два парня стали для меня Ангелами-хранителями, - высказала слова благодарности стражам порядка спасенная женщина.

Мокрый снег превратил дороги Крымского полуострова в настоящий каток. И в праздничные дни ДТП из-за гололеда не редкость. Также пострадали и туристы, отправившиеся кататься в горы на санках и "плюшках". Например, на Ангарском перевале в районе Школьной поляны при падении с ледяной горки пострадала 40-летняя женщина.

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