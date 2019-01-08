Жителя Севастополя незнакомцы в черных масках ранили ножом и ограбили на 40 тысяч рублей
В Севастополе у мужчины, который поздно возвращался домой, грабители силой отобрали 40000 рублей.
- Инцидент произошел ночью в подъезде многоквартирного дома, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Двое злоумышленников в черных масках напали на мужчину, который поздно возвращался домой.
Они отобрали у него сумку в которой находилось 40000 рублей, а когда тот попытался сопротивляться, то получил нож в в спину.
- Потерпевший смог самостоятельно дойти до квартиры, где его мать вызвала бригаду скорой помощи и полицию, - отмечают в ведомстве.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на 35-летнего жителя Севастополя. Злоумышленниками оказались 30-летний и 25-летний жители города, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж.
За разбой на них завели уголовное дело. По ч. 2 ст. 162 УК РФ подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.