Жителя Севастополя незнакомцы в черных масках ранили ножом и ограбили на 40 тысяч рублей

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:29:46+03:00

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В Севастополе у мужчины, который поздно возвращался домой, грабители силой отобрали 40000 рублей.

- Инцидент произошел ночью в подъезде многоквартирного дома, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - Двое злоумышленников в черных масках напали на мужчину, который поздно возвращался домой.

Они отобрали у него сумку в которой находилось 40000 рублей, а когда тот попытался сопротивляться, то получил нож в в спину.

- Потерпевший смог самостоятельно дойти до квартиры, где его мать вызвала бригаду скорой помощи и полицию, - отмечают в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на 35-летнего жителя Севастополя. Злоумышленниками оказались 30-летний и 25-летний жители города, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж.

За разбой на них завели уголовное дело. По ч. 2 ст. 162 УК РФ подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.