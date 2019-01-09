Для уборки трассы «Таврида» привлекут дополнительную технику
По результатам проверки Минтрансом Крыма и «Службой автомобильных дорог» выявлено, что подрядчик плохо справляется с задачей очистки трассы «Таврида» от снега и гололеда. Для устранения нарушений хотят привлечь дополнительную технику.
Как сообщили в пресс-службе министерства, проверку назначили из-за многочисленных обращений жителей.
По ее результатам выявили, что участки 1 и 2 этапов (от села Льговское до транспортной развязки на стыке «Тавриды» с автомобильным подходом к Крымскому мосту) содержатся в ненадлежащем состоянии.
- Также заактирована не качественная уборка обочин на всем протяжении трассы, не расчищены площадки для отдыха водителей. В связи с чем, будет рассмотрен вопрос о взыскании штрафов с подрядной организации, - добавили в пресс-службе.
НА ЗАМЕТКУ
Обращения о качестве уборки трассы «Таврида» и других автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Крым принимаются по телефону: +7 (3652) 69 25 34.
Напомним, во вторник, 8 января, на "Тавриде" занесло фуру. Из-за этого на дороге образовалась пробка.
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