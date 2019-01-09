На улицы Симферополя высыпали 340 тонн реагентов
Для посыпки симферопольских улиц с начала 2019 года израсходовали 340 тонн реагентов. Работы начались с началом снегопада, рассказал директор МБУ «Город» Николай Коновалов.
Что касается праздничных дней, то в это время выходило семь единиц техники.
- Всего за восемь дней января израсходовано 340 тонн реагентов, - дополнил Коновалов.
Сейчас посыпка городских улиц продолжается: на работу вышло 158 дворников.
А еще пять специализированных машин продолжают посыпку улиц.
Напомним, для уборки от снега и гололеда трассы "Таврида" привлекут дополнительную технику. На объект выехжала комиссия, которая установила, что очистка дорожного полотна некачественная, а 1-2й- этапы федеральной дороги вообще "содержатся в ненадлежащем состоянии".