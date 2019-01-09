На улицы Симферополя высыпали 340 тонн реагентов

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:01:17+03:00

Вот так с утра 9 января выглядела одна из центральных улиц крымской столицы - Турецкая Фото: Александра КОРШУНОВА

Сейчас в столице работают 158 дворников

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Для посыпки симферопольских улиц с начала 2019 года израсходовали 340 тонн реагентов. Работы начались с началом снегопада, рассказал директор МБУ «Город» Николай Коновалов.

Что касается праздничных дней, то в это время выходило семь единиц техники.

- Всего за восемь дней января израсходовано 340 тонн реагентов, - дополнил Коновалов.

Сейчас посыпка городских улиц продолжается: на работу вышло 158 дворников.

А еще пять специализированных машин продолжают посыпку улиц.

Напомним, для уборки от снега и гололеда трассы "Таврида" привлекут дополнительную технику. На объект выехжала комиссия, которая установила, что очистка дорожного полотна некачественная, а 1-2й- этапы федеральной дороги вообще "содержатся в ненадлежащем состоянии".