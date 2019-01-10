2019-01-10T19:29:00+03:00
Происшествия

Житель Керчи избил 14-летнего подростка

Молодому мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Галина КОВАЛЕНКО
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Сотрудники полиции Керчи нашли обидчика несовершенолетнего.Сотрудники полиции Керчи нашли обидчика несовершенолетнего.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Керчи местный житель избил 14-летнего подростка.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в одну из больниц города поступил несовершеннолетний с телесными повреждениями, которые ему нанес неизвестный мужчина, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи

Крымские стражи порядка нашли подозреваемого, которым оказался 23-летний местный житель. Мужчина объяснил, что рядом с его домом на трубах теплотрассы частенько собираются подростки, которые шумят и нарушают общественный порядок. Мальчишки не реагировали на его замечания. Вот он и разозлился: схватил одного из них и ударил по голове сначала кулаком, потом еще раз коленом.

На сегодняшний день на «воспитателя» завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. По ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит до двух лет тюрьмы.

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