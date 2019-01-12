2019-01-12T19:37:03+03:00
Общество

На Ай-Петри и Ангарском перевале продолжают дежурить спасатели

Сохраняется угроза схода снежных лавин
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В горах выпало 20-48 см снега.В горах выпало 20-48 см снега.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму в горах продолжают дежурить аварийно-спасательные службы. Такие меры приняты из-за угрозы схода снежных лавин и большого числа туристов в районе Ай-Петри и на Ангарском перевале.

- Спасатели осуществляют патрулирование на технике повышенной проходимости. Пост оснащен необходимым спасательным оборудованием, снаряжением, радиосвязью и шанцевым инструментом. При необходимости к аварийно-спасательному посту незамедлительно будет вызвана бригада скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Каждый пост оснащен двумя снегоходами, что позволяет значительно сократить время прибытия к месту ЧП и оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.

Высота снежного покрова в горах 20-48 см.

Напомним, 4 января около сотни машин и 300 человек были заблокированы из-за схода снежных лавин на Ай-Петри. Больше 12 часов спасатели разгребали снег и освобождали автомобилистов. в 6 часов движение на трассе было возобновлено, но позже въезд на Ай-Петри запретили и установили предупреждающие знаки.

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