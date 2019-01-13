Туристка травмировалась на Ай-Петри, катаясь на тюбинге
В Крыму спасатели помогли женщине, получившей травму во время катания на тюбинге в горах.
- Женщина каталась в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». Прибыв к месту происшествия, спасатели оказали женщине первую помощь и передали жительницу Алупки работникам скорой медицинской помощи, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Напомним, в горах выпало до 48 см снега. В районе плато Ай-Петри и на Ангарском перевале дежурят спасатели, которые в любую минуту оказать помощь пострадавшим.
ВАЖНО
- В отличие от обычных санок, «ватрушки» или тюбинги способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска, являясь при этом практически неуправляемыми. Поэтому не следует перегружать надувные сани. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.
- Опасно садиться на надувные санки по несколько человек сразу.
- Нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.
- Кататься рекомендуется на склонах с уклоном не более 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения.
- Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями.
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