Жительница Симферополя украла с прежнего места работы ноутбук и планшет

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-14T09:27:01+03:00

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В Симферополе бывшая сотрудница одного из предприятий похитила с места работы при увольнении ноутбук и планшет. Такое заявление поступило в отдел полиции. При этом сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Оперативники установили личность подозреваемой. Они задержали 32-летнюю местную жительницу.

- Как рассказала женщина, увольняясь с работы, она решила забрать технику и оставить себе для личного использования, - добавили в пресс-службе.

У подозреваемой изъяли технику и вернули ее предприятию.

В отношении жительницы Симферополя возбудили уголовное дело, теперь ей грозит тюрьма сроком до пяти лет.

Напомним, житель Керчи избил 14-летнего подростка. Мальчик не срегировал на замечание мужчины "вести себя потише" и в ход пошли кулаки. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.