Жительница Симферополя украла с прежнего места работы ноутбук и планшет
В Симферополе бывшая сотрудница одного из предприятий похитила с места работы при увольнении ноутбук и планшет. Такое заявление поступило в отдел полиции. При этом сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД РК.
Оперативники установили личность подозреваемой. Они задержали 32-летнюю местную жительницу.
- Как рассказала женщина, увольняясь с работы, она решила забрать технику и оставить себе для личного использования, - добавили в пресс-службе.
У подозреваемой изъяли технику и вернули ее предприятию.
В отношении жительницы Симферополя возбудили уголовное дело, теперь ей грозит тюрьма сроком до пяти лет.
Напомним, житель Керчи избил 14-летнего подростка. Мальчик не срегировал на замечание мужчины "вести себя потише" и в ход пошли кулаки. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.