С 15 января в Крым вернется снежная погода

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-14T10:56:28+03:00

Но в некоторых регионах пройдут дожди Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

При этом резкого похолодания жителям полуострова ждать не нужно

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В Крым с 15 января вернется снежная зимняя погода. Как сообщили в региональном гидрометцентре, в понедельник на полуострове ожидается дождь.

Но уже во вторник, 15 января, практически во всех городах полуострова пройдет мокрый снег.

Так в Симферополе ожидается снег и гололед. Температура воздуха при этом не опустится ниже 3 градусов тепла.

- В Севастополе 15 января ожидается дождь со снегом, северный ветер, а днем температура воздуха: +6…+8 градусов, но к вечеру ожидается понижение до нуля градусов, - добавили в гидрометцентре.

На Южном берегу Крыма снега не будет, там пройдут дожди.

В Керчи 14 января пройдет дождь со снегом, а температура воздуха днем составит +5 градусов.

Напомним, в крымских горах выпало до 48 см снега. На плато Ай-Петри и на Ангарском перевале дежурят спасатели, которые, при необходимости, готовы оказать помощь туристам и жителям полуострова.