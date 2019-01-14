С 15 января в Крым вернется снежная погода
В Крым с 15 января вернется снежная зимняя погода. Как сообщили в региональном гидрометцентре, в понедельник на полуострове ожидается дождь.
Но уже во вторник, 15 января, практически во всех городах полуострова пройдет мокрый снег.
Так в Симферополе ожидается снег и гололед. Температура воздуха при этом не опустится ниже 3 градусов тепла.
- В Севастополе 15 января ожидается дождь со снегом, северный ветер, а днем температура воздуха: +6…+8 градусов, но к вечеру ожидается понижение до нуля градусов, - добавили в гидрометцентре.
На Южном берегу Крыма снега не будет, там пройдут дожди.
В Керчи 14 января пройдет дождь со снегом, а температура воздуха днем составит +5 градусов.
Напомним, в крымских горах выпало до 48 см снега. На плато Ай-Петри и на Ангарском перевале дежурят спасатели, которые, при необходимости, готовы оказать помощь туристам и жителям полуострова.
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