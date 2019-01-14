В Симферополе начнут проверять подземные переходы
В Симферополе создадут рабочую группу по проверке подземных пешеходных переходов, которые курирует предприятие «Метроград».
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, курировать группу будет замглавы города Павел Кузнецов.
В нее также войдут представители городского совета, депутаты, представители Роспотребнадзора, МЧС и «Крымэнерго».
- До 31 января группа проведет обследование 18 подземных переходов в части соблюдения санитарных, противопожарных, градостроительных норм, а также требований электробезопасности, - добавили в пресс-службе.
Ранее глава города Наталья Маленко заявляла, что через два года в столице начнется капитальный ремонт и реконструкция переходов
Напомним, в декабре в администрации заявили, что хотят убрать торговлю из переходов. А продавцам предоставят другие рабочие места.