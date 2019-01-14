В Симферополе начнут проверять подземные переходы

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-14T14:35:01+03:00

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В Симферополе создадут рабочую группу по проверке подземных пешеходных переходов, которые курирует предприятие «Метроград».

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, курировать группу будет замглавы города Павел Кузнецов.

В нее также войдут представители городского совета, депутаты, представители Роспотребнадзора, МЧС и «Крымэнерго».

- До 31 января группа проведет обследование 18 подземных переходов в части соблюдения санитарных, противопожарных, градостроительных норм, а также требований электробезопасности, - добавили в пресс-службе.

Ранее глава города Наталья Маленко заявляла, что через два года в столице начнется капитальный ремонт и реконструкция переходов

Напомним, в декабре в администрации заявили, что хотят убрать торговлю из переходов. А продавцам предоставят другие рабочие места.