В Симферополе запретят торговать в подземных пешеходных переходах

12 Дек. 15:25 2018-12-12T15:25:01+03:00

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В мэрии Симферополя заявили о том, что планирует очистить городские подземные переходы от точек по продаже цветов, очков и бижутерии.

- У нас есть предписание прокуратуры, указание главы республики: в ближайшие два года торговли в переходах не будет, - сказала врио главы администрации Симферополя Наталья Маленко и добавила, - быстро сделать это не получится: люди там работают не один год и им нужно предложить куда перейти. Тем не менее, в таком состоянии переходы оставаться не могут.

В столице за последнее время серьезно сократили число торговых точек. Например, в 2017 году власти убрали более сотни ларьков и магазинчиков, которые годами стояли на площади у Центрального рынка.

Стало меньше и елочных базаров: в этом году всего 28, тогда как в 2016 их было 50.