В Ялте уничтожили 11 килограммов красной икры
Специалисты ветнадзора Южнобережного отдела Крыма провели проверку сельскохозяйственной ярмарки в Ялте. Они изъяли и уничтожили11,5 килограмма икры лососевых рыб без маркировки.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета по ветеринарии РК, выявили только одно нарушение профильного законодательства.
- Владелец, реализующий продукцию животного происхождения без маркировки производителя и ветеринарных сопроводительных документов, привлечен к административной ответственности согласно действующему законодательству, - добавили в Госкомитете.
Напомним, в Севастополе уничтожили 77 килограммов немецкого спортивного питания. Оно запрещено к ввозу на территорию Российской Федерации.
А до этого в Алуште нашли в одном из грузовиков просроченную колбасу. Водителя привлекли к административной отвественности. В Госкомитете сообщили, что колбасу уничтожили в биотермической яме.