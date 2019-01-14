2019-01-14T15:29:52+03:00
Общество

В Ялте уничтожили 11 килограммов красной икры

На ней не было маркировки
Александра КОРШУНОВА
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Ее продавали на сельхозярмарке. Фото: пресс-служба Госкомитета по ветеринарии РКЕе продавали на сельхозярмарке. Фото: пресс-служба Госкомитета по ветеринарии РК
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Специалисты ветнадзора Южнобережного отдела Крыма провели проверку сельскохозяйственной ярмарки в Ялте. Они изъяли и уничтожили11,5 килограмма икры лососевых рыб без маркировки.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета по ветеринарии РК, выявили только одно нарушение профильного законодательства.

- Владелец, реализующий продукцию животного происхождения без маркировки производителя и ветеринарных сопроводительных документов, привлечен к административной ответственности согласно действующему законодательству, - добавили в Госкомитете.

Напомним, в Севастополе уничтожили 77 килограммов немецкого спортивного питания. Оно запрещено к ввозу на территорию Российской Федерации.

А до этого в Алуште нашли в одном из грузовиков просроченную колбасу. Водителя привлекли к административной отвественности. В Госкомитете сообщили, что колбасу уничтожили в биотермической яме.

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