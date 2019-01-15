В 2018 году аэропорт «Симферополь» перевез 5,1 миллиона пассажиров

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-15T09:26:16+03:00

На вылет и прилет обслужили практически одинаковое количество туристов Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Это на 17 тысяч больше, чем в 2017 году

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В прошлом году аэропорт крымской столицы обслужили 5,1 миллиона пассажиров. Это на 17 тысяч больше человек, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

При этом на вылет и на прилет обслужено практически одинаковое количество туристов.

- В тройку лидеров по объемам перевезенных пассажиров за 2018 год вошли авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», - добавили в пресс-службе.

Им удалось перевезти около двух миллионов пассажиров.

Напомним, в конце 2018 года аэропорту приступили к «активной фазе масштабной реконструкции взлетно-посадочной полосы».

Ее планируют удлинить на полкилометра, установить там радиомаячную систему, светосигнальное оборудование и построить новые рулевые дорожки.

Напомним, аэропорту "Симферополь" официально присвоили имя художника Ивана Айвазовского.