В 2018 году аэропорт «Симферополь» перевез 5,1 миллиона пассажиров
В прошлом году аэропорт крымской столицы обслужили 5,1 миллиона пассажиров. Это на 17 тысяч больше человек, чем в 2017 году, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
При этом на вылет и на прилет обслужено практически одинаковое количество туристов.
- В тройку лидеров по объемам перевезенных пассажиров за 2018 год вошли авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», - добавили в пресс-службе.
Им удалось перевезти около двух миллионов пассажиров.
Напомним, в конце 2018 года аэропорту приступили к «активной фазе масштабной реконструкции взлетно-посадочной полосы».
Ее планируют удлинить на полкилометра, установить там радиомаячную систему, светосигнальное оборудование и построить новые рулевые дорожки.
Напомним, аэропорту "Симферополь" официально присвоили имя художника Ивана Айвазовского.