В Крыму не будут повышаться тарифы на вывоз мусора
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в республике не будут повышаться тарифы на вывоз мусора. Они останутся в рамках прошлого года.
Как отметил он на совещании в Феодосии, по итогам первого полугодия 2019 с региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов, оценят эффективность работы.
- Мы оценим и экономическую эффективность. Исходя из этого, если тариф экономически необоснован, будет подниматься вопрос о поддержке. Возможно, это будет компенсировано из бюджета республики. Конечно, только в том случае, если оператор это докажет, - отметил Аксенов.
Сейчас он может работать в рамках тех тарифов, которые установлены для населения.
Напомним, глава администрации и предстедатель горсовета Феодосии написали заявление об увольнении.