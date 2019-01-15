2019-01-15T12:40:15+03:00
Общество

В Крыму не будут повышаться тарифы на вывоз мусора

Они останутся в рамках 2018 года
Александра КОРШУНОВА
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Повышение возможно только после оценки деятельности оператораПовышение возможно только после оценки деятельности оператораФото: Александра КОРШУНОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в республике не будут повышаться тарифы на вывоз мусора. Они останутся в рамках прошлого года.

Как отметил он на совещании в Феодосии, по итогам первого полугодия 2019 с региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов, оценят эффективность работы.

- Мы оценим и экономическую эффективность. Исходя из этого, если тариф экономически необоснован, будет подниматься вопрос о поддержке. Возможно, это будет компенсировано из бюджета республики. Конечно, только в том случае, если оператор это докажет, - отметил Аксенов.

Сейчас он может работать в рамках тех тарифов, которые установлены для населения.

Напомним, глава администрации и предстедатель горсовета Феодосии написали заявление об увольнении.

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