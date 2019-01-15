2019-01-15T11:44:09+03:00
Политика

Мэр Феодосии Сергей Фомич подал в отставку

Его обязанности будет исполнять Сергей Бовтуненко
Александра КОРШУНОВА
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Экс-глава администрации Феодосии Сергей Фомич. Фото: Facebook Сергея ФомичаЭкс-глава администрации Феодосии Сергей Фомич. Фото: Facebook Сергея Фомича
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Глава администрации Феодосии Сергей Фомич подал в отставку, он написал заявление «по собственному желанию» по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом 15 января заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время выездного совещания в городе.

- Обязанности главы администрации города будет выполнять Сергей Бовтуненко. Я его дальше буду рекомендовать на эту должность, - отметил Аксенов.

Также своего кресла лишился и председатель горсовета Владимир Титаренко. На это место планируется назначить депутата "Единой России" Анжелу Сергиенко.

До этого Аксенов заявлял, что городская администрация всего на 20% процентов выполнила его поручения. Власти не устранили проблемы транспорта, управоляющих компаний и вывоза мусора.

Фомича назначили главой города в ноябре 2017 года, до этого он был исполняющим обязанности мэра. Его кандидатуру поддержали большинство депутатов феодосийского городского совета.

Тогда за Сергея Фомича проголосовал 21 из 23 присутствующих депутатов. Его оппонентом по итогам конкурса был врач, член партии ЛДПР и помощник депутата Госдумы РФ Павла Шперова Андрей Вербов, которого поддержали, соответственно, 2 депутата.

До этого эту должность занимал Станислав Крысин, который написал тоже заявление об увольнении. Кстати, он отмечал, что за время его работы наблюдалась «положительная динамика».

А вот Фомич занял эту должность следующим. Тогда он отметил, что всему округу нужно заняться уборкой загрязненных территорий и ликвидировать свалки.

Также он отмечал, что нужно ставить вопрос о реформировании коммунальной сферы региона.

Кроме того, экс-мэр хотел увеличить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса на условиях софинансирования с региональным и федеральным бюджетами по максимальному коэффициенту.

Напомним, в ноябре должность главы администрации Симферополя покинул Игорь Лукашев. О его отставке также заявил глава Крыма. Аксенов подчеркнул, что бывший мэр прикладывал усилия для развития и благоустройства города, но решения, которые принимались «не всегда соответствовали реальному положению дел». Конечно, помешало ему в этом нелегком деле и отсутствие опыта.

После этого временно исполняющим обязанности главы города назначили бывшего вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко.

А после проведенноего конкурса, депутаты большинством голосов согласовали ее на должность главы администрации крымской столицы.

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