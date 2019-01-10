В Феодосии всего на 20% выполнили поручения главы Крыма

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:15:45+03:00

Городские власти не решили задачи по работе транспорта, управляющих компаний и вывозу мусора

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Администрация города Феодосии выполнила всего пятую часть поручений главы РК.

Такие выводы сделаны после проверки работы городского общественного транспорта, вывоза мусора, формированию тарифов на ЖКХ и работе управляющих компаний, отвечающих за многоквартирные дома.

- Из 56 поручений, данных главой республики городской администрацией не выполнено порядка 80%, - сообщает управление информации и пресс-службы главы Республики Крым.

Ведомство отмечает, что большинство вопросов осталось нерешенным «в связи с недобросовестным и безответственным подходом администрации города».

Решено провести на следующей неделе выездное совещание в Феодосии, на котором сделают определенные административные выводы в отношении городских чиновников.

Надо отметить, что из-за инциндента с главой администрации Феодосии Сергеем Фомичем осенью уволилась руководитель управления культуры. Известная певица Валентина Легкоступова не согласилась с выступлением на городском празднике Игорька - исполнителя песни "Подождем твою мать...", приглашенного главой.