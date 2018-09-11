Исполнительница «Ягоды-малины» уволилась с работы из-за автора хита «Подождем твою мать»?

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-11T13:06:30+03:00

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Опустело кресло начальника отдела культуры Феодосии, которое всего полгода тому назад, 16 февраля, заняла Валентина Легкоступова.

Валентина Легкоступова - начальник отдела культуры Феодосии. Фото: пресс-служба администрации Феодосии

- В пятницу уволилась без отработки по соглашению сторон, - рассказала «КП» - Крым» певица.

И возник вполне закономерный вопрос: почему?!

- В результате очень некорректного поведения господина Фомича (глава администрации Феодосии. - Авт.) моя мама попала в больницу на две недели из-за переживаний. Я тоже ушла на больничный на 30 уколов, - рассказала артистка и объяснила: - На концерте в День города (28 июля. - Авт.) за два часа до моего выхода на сцену он отменил мое выступление. Я же выступила, поскольку моя фамилия заявлена на афише, и было много зрителей с цветами, которые конкретно пришли «на меня».

В чем конкретно состоял конфликт, певица не стала объяснять.

- Яблоко раздора - певец Игорек, который известен такими песнями, как «Подождем твою маму», «Держаться нету больше сил», - рассказал источник, близкий к администрации Феодосии. - Легкоступова не хотела, чтобы он пел на Дне города. И ее поддержал Минкульт России, который не порекомендовал привлекать этого исполнителя. Но глава гнул свою линию и даже поставил в программе Игорька перед выступлением Легкоступовой. Но каким-то образом «Ягода-малина» прозвучала перед «Подождем твою маму».

В итоге певица взяла отпуск после праздника, а затем и вовсе уволилась.

Сергей Фомич – глава администрации города Феодосии. Фото: Сергей Фомич/VK

«КП-Крым» поговорила и с главой администрации города Феодосии.

- Валентина Валерьевна сказала, что есть недопонимание и уволилась. Я же не могу держать человека – у нас не рабовладельческий строй, - заявил Сергей Фомич. - Да, были рабочие разногласия, которые не выражались в оскорблениях, но не более того. Просто не все пожелания можно осуществить даже при всем уважении к Валентине Валерьевне – она заслуженный артист и яркая звезда. Могу предположить, что как раз в этом и заключалось мое некорректное поведение.

Разногласия начались из-за участия в праздновании Дня города певца Игорька?

- Если же говорить конкретно о выступлении Игорька, то в самый последний момент сказали ему не выступать, но у нас перед исполнителем есть обязательства. Он ради Дня города поменял свой график, - объяснил глава.

Сергей Викторович считает, что артиста нельзя обвинить в чем-то запрещенном и предосудительном - Игорек занимается общественной деятельностью, работает с молодежью. Да и к тому же он - лауреат конкурса «Золотой граммофон» в 2000 году.

Все эти передряги, видимо, прошли мимо самого певца Игорька.

На снимке Игорек - второй слева. Фото: Игорек Сорокин /VK

- Завели Феодосию, все как надо! – так своей странице исполнитель подписал свое фото с друзьями.

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