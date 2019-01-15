Как менялась власть в Феодосии: Один убит, другой сидит, третьих «ушли»

В Феодосии произошли очередные кадровые перестановки - глава Крыма Сергей Аксенов предложил написать заявление об отставке главе администрации города Феодосии Сергею Фомичу и председателю Совета депутатов Владимиру Титаренко.

По словам Сергея Аксенова, причины громкого увольнения - отсутствие контакта с местными жителями и разлад в общей работе законодательной и исполнительной ветвей власти.

Исполнять обязанности главы города будет Сергей Бовтуненко, который прежде занимал должность главы села Насыпное. Как заметил Аксенов, именно его он и будет рекомендовать в будущем на должность мэра Феодосии. А на место председателя горсовета теперь претендует местный депутат от «Единой России» Анжела Сердюкова.

Что стало с предыдущими градоначальниками

За десять лет в Феодосии сменилось пять мэров. С 1998 по 2008 год градоначальником курортного города был Владимир Шайдеров. Он скончался в 2008-м в возрасте 51 год от сердечного приступа прямо на футбольном поле во время тренировки (был капитаном местной команды ветеранов по футболу).

Градоначальнику стало плохо прямо на футбольном поле. Фото: Андрей Канишев

В ноябре 2008 года пост занял Александр Бартенев. В 2013 году он был убит выстрелом в спину прямо в подъезде собственного дома. Мэр всегда ходил по городу без охраны. Было заведено уголовное дело, но убийцу так и не нашли. О смерти мэра жители и гости Феодосии узнали через несколько часов, вечером - о трагедии объявили на праздничном концерте, посвященном Дню города.

Александра Бартенева убили из обрезаФото: Архив КП

В 2014 году градоначальником стал Дмитрий Щепетков. Он продержался на посту до декабря 2015-го, пока его не задержали сотрудники ФСБ РФ. В марте прошлого года экс-глава города сел в тюрьму на восемь лет - за покушение на получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Щепеткова приговорили к 8 годам тюрьмыФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Щепеткова сменил на посту Станислав Крысин - он продержался на посту чуть больше года - с июня 2016 по август 2017-го.

Крысин продержался в кресле чуть больше года. Фото: личная страница в соцсетях

На его место пришел Сергей Фомич, но тоже лишь на год. Оба последних градоначальника в отставку ушли официально - «по собственному желанию», по факту - по желанию главы Крыма Сергея Аксенова.

МНЕНИЕ

Александр Талипов, общественник:

- Кадровая политика в Крыму ясна и понятна. Еще в ноябре 2018 года рассматривалась кандидатура Сергея Бовтуненко на замену Сергея Фомича. Все поручения главы Крыма - это лишь предлог вот такого громкого увольнения. К сожалению, сейчас местное самоуправление не независимо. Возможно, Феодосия бы спокойно жила и работала, если бы две ветви власти - исполнительная и законодательная - работали слаженно. По сути, получилось так, что в борьбе за то «кто главный хозяин», место покинули оба. Сергей Фомич у феодосийцев характеризовался с положительной стороны, однако, я думаю, что не вполне хорошо могла работать администрация: был, как и дефицит кадров, так и кадры, которые главе города были просто навязаны из Симферополя и не в полной мере выполняли возложенную на них работу.

Владимир Джаралла, политолог:

- Эта отставка является продолжением той кадровой чехарды, которая является отличительной чертой крымской политики на протяжении пяти лет. О том, что Фомич может покинуть кресло, начинали говорить еще осенью прошлого года, а, когда в информационном пространстве усилились сообщения с критикой действий феодосийских властей, стало понятно, что процесс запущен. Причины? Правящая сила на полуострове не совсем владеет ситуацией в Феодосии. Но для крымских властей в условиях года выборов важно, чтобы всё находилось под контролем, и не было никаких осечек. Интересно - к кому ближе будут новые назначения: к Аксенову или Константинову. Но сейчас мы видим такой своеобразный баланс: крымский тандем сохраняет свою стабильность. Если говорить о том, кому сейчас нужно бояться потерять свое кресло, могу сказать одно: сейчас самым ключевым моментом будет подготовка к выборам и их результатам. Поэтому, те регионы, которые не гарантируют высокую явку, у них и могут быть серьезные проблемы в кадровом плане.

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