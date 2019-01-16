2019-01-16T10:54:18+03:00
Общество

На улицы Симферополя за сутки высыпали 62 тонны реагентов

Городские улицы убирали 7 дорожных машин
Александра КОРШУНОВА
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Дороги крымской столицы чистили 4 трактораДороги крымской столицы чистили 4 трактораФото: Александра КОРШУНОВА
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За прошедшие сутки, 15 января, и утро 16 января на улицы Симферополя высыпали 62 тонны реагентов. Для уборки снега задействовали 156 дворников.

Дороги посыпают 7 единиц техники, 4 трактора осуществляют очистку городских улиц.

А с вечера 15 января на маршрут вышли 2 дорожных машины. Но местные жители сетуют, что большинство улиц остаются нечищеными и не посыпанными.

- Это очень серьезный вопрос, который обозначил Сергей Аксенов. До среды следующей недели, 23 января, мы подготовим расчеты, проверим все те предложения, которые у нас есть. Это мы передадим вице-премьеру Крыма Михаилу Селезеневу. Для меня очень важен опыт Уфы, нужно посмотреть, как работают другие города, - отметила Маленко.

На следующей неделе, следуя поручениям главы Крыма, обозначат основные направления в работе коммунальных служб.

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