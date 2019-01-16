"Каток, а не дорога!": Симферопольцы возмущены работой коммунальщиков в снегопад

Снег в Симферополе, как обычно, стал неожиданностью для коммунальных служб. Снегопад начался вечером 15 января, а утром 16 января автомобилисты выехали не на дорогу, а на каток. Ни одна улица крымской столицы к 7 утра почищена не была. В лучшем случае, машины буксовали в снежной каше, в худшем - скользили по льду.

- Я выехала в начале восьмого, проехала по улицам Глинки, Кечкеметской, Пролетарской, Сергеева-Ценского, проспектам Победы и Кирова - не почищено ничего! Кошмарно просто! Каток! - возмутилась в комментарии КП-Крым жительница Симферополя Алена. - Ни одного дворника, ни одной машины, которая бы убирала снег... только в 8 утра начали появляться. На проспекте Победы занесло Volkswagen, иномарка перегородила полторы полосы, образовалась пробка.

- На Евпаторийском шоссе с утра - каток, въезд на мост возле железнодорожного вокзала - пробка, потому что невозможно там с нормальной скоростью ехать, - пожаловался Комсомольской правде - Крым водитель Геннадий.

Спецтехника вышла на Севастопольскую только к 8 утраФото: Анастасия ЖУКОВА

В соцсетях - сплошные возмущения автолюбителей.

- Местами машины сносит на обочину, будьте внимательны. Грузовики на подъемах висят, буксуют, в одном месте авария большая (Участок Симферополь - Бахчисарай), - пишет житель крымской столицы Андрей.

- ДТП, не доезжая светофора в Молодежное, Московская трасса, на выезд из города. Везде гололедица! Будьте предельно осторожны! - призывает интернет-пользователь Анна.

- Московская трасса, как и улица Киевская, не посыпана! Дорожная служба ждет солнышка, - иронизирует Шухрат.

- Не зря я сегодня дома остался, - комментирует Сергей.

В администрации Симферополя на оперативно-хозяйственном совещании утром отчитались, что коммунальщики работают вовсю.

В городе работают 306 дворниковФото: Анастасия ЖУКОВА

- Для уборки улиц в Симферополе задействовано 306 дворников. По посыпке тротуаров и дорог работают 7 единиц техники и 4 трактора, которые убирают снег. Всего на улицы города за сутки высыпано 62 тонны реагентов, - рассказал начальник МУП «Город» Николай Коновалов.

В свою очередь глава города Наталья Маленко отметила, что до 23 января обозначат, сколько ресурсов нужно Симферополю для содержания дорог.

Ранее симферопольцы массово жаловались на работу коммунальных служб во время новогодних праздников. Крымская столица с 31 декабря по 8 января утонула в мусоре и снеге. Сотрудники МУПов вышли на уборку только утром 9 января. Власти тогда заявили, что городу не хватает дворников и специальной техники.

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