2019-01-16T10:08:10+03:00
Общество

"Каток, а не дорога!": Симферопольцы возмущены работой коммунальщиков в снегопад

К утру в крымской столице не вычистили ни одну из центральных транспортных артерий [фото]
Анастасия ЖУКОВААлександра КОРШУНОВА
Поделиться:
Перекресток улиц Пролетарская и Сергеева-Ценского в центре города не чищенПерекресток улиц Пролетарская и Сергеева-Ценского в центре города не чищенФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Снег в Симферополе, как обычно, стал неожиданностью для коммунальных служб. Снегопад начался вечером 15 января, а утром 16 января автомобилисты выехали не на дорогу, а на каток. Ни одна улица крымской столицы к 7 утра почищена не была. В лучшем случае, машины буксовали в снежной каше, в худшем - скользили по льду.

- Я выехала в начале восьмого, проехала по улицам Глинки, Кечкеметской, Пролетарской, Сергеева-Ценского, проспектам Победы и Кирова - не почищено ничего! Кошмарно просто! Каток! - возмутилась в комментарии КП-Крым жительница Симферополя Алена. - Ни одного дворника, ни одной машины, которая бы убирала снег... только в 8 утра начали появляться. На проспекте Победы занесло Volkswagen, иномарка перегородила полторы полосы, образовалась пробка.

- На Евпаторийском шоссе с утра - каток, въезд на мост возле железнодорожного вокзала - пробка, потому что невозможно там с нормальной скоростью ехать, - пожаловался Комсомольской правде - Крым водитель Геннадий.

Спецтехника вышла на Севастопольскую только к 8 утра Фото: Анастасия ЖУКОВА

Спецтехника вышла на Севастопольскую только к 8 утраФото: Анастасия ЖУКОВА

В соцсетях - сплошные возмущения автолюбителей.

- Местами машины сносит на обочину, будьте внимательны. Грузовики на подъемах висят, буксуют, в одном месте авария большая (Участок Симферополь - Бахчисарай), - пишет житель крымской столицы Андрей.

- ДТП, не доезжая светофора в Молодежное, Московская трасса, на выезд из города. Везде гололедица! Будьте предельно осторожны! - призывает интернет-пользователь Анна.

- Московская трасса, как и улица Киевская, не посыпана! Дорожная служба ждет солнышка, - иронизирует Шухрат.

- Не зря я сегодня дома остался, - комментирует Сергей.

В администрации Симферополя на оперативно-хозяйственном совещании утром отчитались, что коммунальщики работают вовсю.

В городе работают 306 дворников Фото: Анастасия ЖУКОВА

В городе работают 306 дворниковФото: Анастасия ЖУКОВА

- Для уборки улиц в Симферополе задействовано 306 дворников. По посыпке тротуаров и дорог работают 7 единиц техники и 4 трактора, которые убирают снег. Всего на улицы города за сутки высыпано 62 тонны реагентов, - рассказал начальник МУП «Город» Николай Коновалов.

В свою очередь глава города Наталья Маленко отметила, что до 23 января обозначат, сколько ресурсов нужно Симферополю для содержания дорог.

Ранее симферопольцы массово жаловались на работу коммунальных служб во время новогодних праздников. Крымская столица с 31 декабря по 8 января утонула в мусоре и снеге. Сотрудники МУПов вышли на уборку только утром 9 января. Власти тогда заявили, что городу не хватает дворников и специальной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деньги на мусор: Как крымчане теперь будут платить за вывоз отходов

На полуострове вступили новые «мусорные» правила (подробнее)

Власти Симферополя пояснили, почему в новогодние праздники город утонул в мусоре и снеге

Горожане и гости города ощутили настоящий коммунальный коллапс (подробнее)

Зимние праздники в Симферополе: горы мусора и заваленные снегом улицы

Наводить порядок начали лишь утром 9 января [фото] (подробнее)

Для решения мусорной проблемы в Симферополе выделили еще три "Камаза"

За три дня из города вывезли около 11 тысяч кубометров твердых бытовых отходов (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 2
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, подкаст]
Новости 24
Аксенов попросит у правительства РФ вернуть в Крым ЖЭКи
В Симферополе на 6 улицах отключат света
В Крыму в 2019 году пересчитают соцвыплаты
В Севастополе маршрутка столкнулась с внедорожником
Около симферопольской автостанции «Западная» на дорогу вылилось горючее
К 2022 году в Симферополе появится новый канализационный коллектор
За 2018 год крымчане оформили в три раза больше ипотечных кредитов
На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус
В Крыму спасатели оборудуют 29 мест для купания на Крещение
В Крыму после праздников подорожали помидоры и подешевела сметана
В Крыму не будут повышаться тарифы на вывоз мусора
В Керчи поймали "домушника", который обокрал людей на миллион
В 2018 крымские коррупционеры нанесли ущерб на 68 миллионов рублей
Крымчане получили штрафов на 16 миллионов за нарушение земельного законодательства
В Симферополе "раскулачили" стихийных торговцев
В Крыму остановили рост популяции волков
В Симферополе на 18 улицах не будет света
В 2018 году аэропорт «Симферополь» перевез 5,1 миллиона пассажиров
Украинец пытался попасть в Крым под чужой фамилией
В Керчи 8-летняя девочка получила ожоги в детском лагере
В Крыму «Панцирь-С» на учениях «уничтожил» более 100 целей
Погода в Крыму на 15 января: сильный ветер, мокрый снег и тепло до +7
В феодосийскую реку незаконно сливали сточные воды
В Севастополе на новогодних каникулах отдохнули 82 тысячи человек
В Армянске разыскали пропавшую школьницу
В Ялте начали расчищать место обвала подпорной стены
В Крыму на 15 и 16 января объявили штормовое предупреждение
На трассе «Симферополь-Севастополь» произошел обвал камней