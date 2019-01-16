Деньги на мусор: Как крымчане теперь будут платить за вывоз отходов

С января 2019 года в Крыму вступила в силу «мусорная реформа»: теперь на полуострове действует два региональных оператора по обращению с ТКО - ГУП РК «Крымэкоресурсы» и ООО «Альтфатер Крым» (работает на территории Большой Ялты и Большой Алушты).

Теперь эти предприятия полностью отвечают за все, что происходит с мусором на вверенной им территории: на оператора возложена обязанность по сбору, перевозке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Крымчане совершенно не понимают, чем грозят им изменения. Надо ли оформлять новые документы? Сколько теперь придется платить? «Комсомольская правда - Крым» разбиралась в вопросе.

КОМУ НУЖЕН ДОГОВОР

- Куда обращаться, чтобы перезаключить договор на вывоз мусора? В ЖЭКе (имеется ввиду МУП, созданный на базе бывшего ЖЭКа, - ред.) сказали, что нужно теперь идти на предприятие «Крымэкоресурсы», - недоумевает 65-летняя крымчанка Лидия, пытаясь разыскать в Симферополе нужный офис.

Коммунальщики, судя по всему, сами не до конца разобрались в новых «мусорных» правилах и отправили пенсионерку оформлять никому не нужную бумагу.

Как объяснили КП-Крым в пресс-службе ГУП «Крымэкоресурсы», заключать отдельный договор с региональным оператором обязаны только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Простым жителям частных домов и многоэтажек нужно просто ждать платежку, где будет указана сумма за вывоз мусора.

Если раньше ее высчитывали, исходя из квадратных метров, то теперь цена зависит от количества прописанных человек.

- Для физических лиц автоматически начнет действовать договор публичной оферты, с которым можно ознакомиться на нашем сайте, - сказали в пресс-службе предприятия «Крымэкоресурсы». - Если человек хочет внести изменения в проект договора или заключить его самостоятельно, нужно отправить заявку.

Отдельная категория - товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищные кооперативы (ЖК).

- Собственники жилья могут определить сами, хотят они платить региональному оператору напрямую или через посредника. Если в январе ТСЖ и ЖК не позаботятся о том, чтобы заключить договор, жильцы квартир будут платить по публичному договору оферты. Первая платежка придет в феврале, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Нужно позаботиться о наличии договора и садовым товариществам (СТ). Многие из них уже давно превратились в обычные жилые районы, например, Каменка в Симферополе. Проблема у тамошних жителей одна: регистрации в садовых товариществах нет, а значит, "автоматическая" оферта на людей не распространяется, и региональный оператор не собирается вывозить отходы без договора. Сроки ранее заключенных соглашений истекли 1 января, и мусор после праздников никто вывозить не собирается.

Решить вопрос можно двумя путями: либо садовое товарищество заключает договор как юрлицо - сразу на всех членов СТ, либо каждый житель подписывает соглашение с оператором самостоятельно.

- Что касается жильцов садовых товариществ, у которых нет регистрации, им нужно заключать договор отдельно и предъявить право собственности на землю. Если они как физлица или само СТ не заключит договор, мусор вывозиться не будет, - подчеркнули представители ГУП «Крымэкоресурсы».

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

С 1 января в Крыму вступил в силу новый тариф - 383 рубля 83 копейки за метр кубический коммунальных отходов. Жители Ялты и Алушты заплатят больше - 639 рублей 88 копеек.

Ежемесячная плата, как уже говорилось, теперь будет рассчитываться исходя из количества зарегистрированных жителей, а не по количеству квадратных метров.

- Ежемесячную плату считаем так: норматив накопления мусора в год на человека в регионе умножаем на тариф, делим на 12 месяцев. Получается та сумма, которую мы должны отдать за сбор и вывоз мусора. Для каждого региона постановлением Совета министров РК принята своя норма накопления ТКО, - разъяснил первый заместитель Председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Светлана Мшанецкая.

Так, до 2019 года тариф за вывоз мусора в Симферополе составлял 0,8 рубля. Хозяйка трехкомнатной квартиры площадью 56 квадратов платила 56*0,8= 44,8 рубля в месяц.

Теперь формула расчета усложняется. Норма накопления отходов в Симферополе - 2,9 кубометра. В "трешке" зарегистрировано 2 человека. Значит, тариф 383,83 умножаем на 2,9 и делим на 12 (количество месяцев в году). Получаем почти 93 рубля в месяц на одного человека. Умножаем на двоих, выходит 185 рублей, то есть в четыре раза больше прежнего.

ЕСЛИ НЕ ЖИВЕШЬ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ

- В квартире моей бабушки прописано десять родственников, а живет она одна. Неужели ей придется платить за всех членов семьи? – удивляется жительница Симферополя Ирина.

Чтобы не переплачивать, нужно будет предоставить оператору справку, что зарегистрированные люди по данному адресу не проживают. Документ можно взять в своей управляющей компании или в ТСЖ.

- Справка прикладывается к договору, и эти документы нужно отдать в абонентский отдел "Крымэкоресурсов", - отмечают на предприятии.

ГДЕ ИСКАТЬ СЧЕТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Ранее стоимость вывоза мусора была включена в строку «содержание жилья» и собственники платили за эту услугу по договорам, которые управляющая компания заключила с компаниями по вывозу мусора. С нового года вывоз отходов стал отдельной коммунальной услугой.

- В феврале абонентам придут платежки за мусор вместе со счетами от «Крымэнерго» за свет, - уточнили в пресс-службе «Крымэкоресурсы».

КОМПЕТЕНТНО

Тарифы обоснованы

В Госкомитете по ценам и тарифам успокаивают: серьезного повышения цен на вывоз ТКО ожидать не стоит.

- Никакого неадекватного повышения не произойдет. Средний рост тарифа по РК составит 17,5 рублей на человека в месяц. В некоторых муниципальных образованиях он останется на прежнем уровне. Где-то будет рост в зависимости от нормативов, которые утверждены в том или ином населенном пункте, - сообщила зампредседателя Госкомцен Светлана Мшанецкая.

В ведомстве уточнили, что рост тарифа связан, в первую очередь, с закрытием выработавших свой ресурс полигонов и свалок, а также с увеличением расстояния вывоза отходов от мест сбора до мест размещения. Например, в Симферополе после закрытия полигона в Каменке вывозить мусор стало дальше на 110 километров.

Также в ведомстве называют ричиной увеличения тарифа также стало повышение цен на топливо. К ноябрю 2018 его стоимость выросла на 38% по сравнению с январем 2015 года.

Кроме того, в структуре тарифа для населения появилась плата за негативное воздействие на окружающую среду, которая ранее в Крыму не взималась. В 2019 году такая плата составит 29,5 рублей за кубометр мусора.

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