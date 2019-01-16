ОНФ: Крым оказался в «лидерах» антирейтинга убитых дорог
Республика Крым по итогам 2017-2018 года оказалась одним из России по количеству убитых дорог. Такие данные приводит Общероссийский народный фронт по результатам проекта «Дорожная инспекция ОНФ».
- За два года жители региона нанесли на карту 1235 убитых дорог, - сообщили в региональном исполкоме ОНФ. - На протяжении двух лет жители Крыма остаются самыми активными участниками проекта, ежедневно сообщающими об убитых дорогах региона, коих накопилось уже 682 километра.
По данным общественников, больше всего дорог в плачевном состоянии - в Ялте, Симферополе и Керчи. Именно жители этих городов чаще всего жалуются на состояние проезжей части. Следом в антирейтинге идут Джанкой, Феодосия и Евпатория. Всего среди участников проекта «Дорожная инспекция ОНФ» - 51 населенный пункт полуострова.
По объемам ремонта Крым отстает от других регионов-участников проекта. В общей сложности капитальный и ямочный ремонт за два года прошел всего на 180 дорогах из более чем тысячи указанных.
- В 2018 году Глава Крыма дал поручение республиканским и муниципальным властям учитывать информацию дорожного проекта ОНФ при формировании планов ремонта дорог, - отметили в региональном исполкоме.
В проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» может поучаствовать любой житель России.