2019-01-16T17:17:14+03:00
Общество

«Крымэнерго» оставили семью с детьми без света: Предприятие заплатит штраф

Сумма - 600 тысяч рублей
Александра КОРШУНОВА
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Проверку проводила прокуратура КерчиПроверку проводила прокуратура КерчиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Прокуратура Керчи оштрафовала предприятие «Крымэнерго» на 600 тысяч рублей. Оказалось, что из-за нарушения сроков выполнения договоров, семья с двумя детьми жила без света.

- Установлен факт значительного нарушения «Крымэнерго» сроков исполнения договоров о технологическом присоединении к эклектическим сетям домовладения по улице Мусиенко, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Керчи.

Прокурор города по факту нарушения возбудил дело об административном правонарушении.

Теперь предприятие заплатит 600 тысяч штрафа.

Также «Крымэнерго» устранило все нарушения и, в квартиру семьи вернулась электроэнергия.

Кстати, севастополський бюджет потерял около 4-х миллионов рублей из-за халатности должностных лиц. Сейчас все обстоятельства дела выясняются, расследование продолжается.

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