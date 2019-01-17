Керченский политехнический колледж отремонтировали после взрыва
В Керченском политехническом колледже завершился первый этап ремонтно-восстановительных работ после взрыва, который прогремел в стенах учебного заведения 17 октября 2018 года.
Сейчас там уже находятся студенты, они в этом корпусе сдают экзамены, а вскоре там начнутся полноценные занятие.
На этот ремонт потратили коло 9 миллионов рублей.
Но уже с лета 2019 года весь колледж ждет капитальный ремонт.
- Первый этап работ по восстановлению керченского колледжа завершен. Капитальный ремонт всего учебного заведения запланирован, - рассказали в пресс-службе МинЖКХ Республики Крым.
Напомним, в декабре 27 декабря в корпусе колледжа в Керчи, поврежденного от взрыва, возобновились занятия. В течение месяца было оборудовано крыльцо и установлены современные двери из металлопластика.
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